Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о санкциях против России до встречи Трампа с Путиным

CentralAsia (CA) - Сенат США решил приостановить рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн, пишет Bloomberg.

По его словам, решение о вынесении инициативы на голосование будет принято после саммита. «По крайней мере на данный момент мы ставим процесс на паузу», — заявил он, отметив, что сенаторы «всегда пытались действовать согласованно с Белым домом».

Тьюн подчеркнул, что один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, находится в контакте с Белым домом, чтобы определить, «будет ли встреча Трампа и Путина продуктивной и поможет ли продвижению процесса». Если переговоры не принесут результатов, добавил он, санкции останутся «важным инструментом в арсенале президента, который можно использовать против России».

Законопроект, который пока не был вынесен на голосование, предусматривает масштабные ограничения в отношении России и государств, потребляющих российские энергоресурсы. В частности, документ вводит пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские углеводороды и не оказывающих помощь Украине. Особенно серьезно это может ударить по Китаю и Индии — крупнейшим импортерам российских энергоносителей, пишет Bloomberg.

Несмотря на широкую двухпартийную поддержку — не менее 85 сенаторов высказались в пользу инициативы, — рассмотрение документа фактически заблокировано. Как отмечает агентство, процесс тормозится из-за того, что Дональд Трамп пока не дает разрешения на проведение голосования. На прошлой неделе Джон Тьюн заявлял, что не хочет устанавливать «жесткие сроки», но рассчитывает вынести законопроект на рассмотрение в течение «следующих 30 дней».

С начала второго президентского срока Трамп активно пытается добиться прекращения конфликта России и Украины. Он не раз угрожал Москве введением новых санкций и устанавливал конкретные сроки для прекращения огня. Однако после истечения этих сроков ограничительные меры так и не были введены.

За последние месяцы Трамп несколько раз общался с Путиным по телефону, а в августе состоялась их личная встреча на Аляске.

16 октября Трампу позвонил Путин. По итогам телефонной беседы они договорились о новой личной встрече, она пройдет в Венгрии.