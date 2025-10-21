В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России назрела необходимость ввести 12-летнее обучение в школах, отправлять детей в учебные заведения надо с шести лет. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира»,— сказал Гриб. По его словам, увеличение обучения в школах на год — не просто необходимость, а требование современности.

Школьная программа становится сложнее, а количество информации увеличивается. Такой объем знаний сложно уложить в 11 лет, отметил Владислав Гриб. По его словам, в некоторых странах искусственный интеллект начинают изучать «чуть ли не с начальной школы». Кроме того, в некоторых государствах 12-летнюю систему обучения ввели еще 20-30 лет назад.

Вопрос о продлении обучения в школе необходимо рассмотреть в ближайшие два года, сказал Гриб. Он добавил, что инициативу будут активно обсуждать в Общественной палате, в Российской академии образования и на общественном совете при Министерстве просвещения.

В ответ на предложение в Минпросвещения заявили, что существующая 11-летняя система школьного образования позволяет ученикам эффективно усваивать учебную программу. В ведомстве подчеркнули, что любая новая инициатива должна пройти тщательное обсуждение и экспертизу, чтобы оценить возможные риски, преимущества и последствия изменений.

С 1958 до 1980 года в России обучение в школах было 10-летним. Начальную школу в 1970 году сделали трехлетней - четвертый класс стали относить к среднему образованию. С 1980 года появился 11-й класс. С 2001 года все вновь поступающие в школу обучаются только по 11-летней программе.