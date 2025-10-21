В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов

CentralAsia (CA) - Спецназ Росгвардии совместно с ФСБ и полицией пресек канал незаконной миграции в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, злоумышленники с помощью поддельных документов легализовали пребывание в России более 3 тысяч иностранных граждан. Незаконная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве мигрантов в фирмы-однодневки.

Во время обысков были изъяты подложные трудовые договоры, печати фиктивных организаций и другие доказательства. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны сотрудники кадрового агентства и столичной строительной компании.

Ранее, 16 октября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похожем случае. Она заявила, что силовики задержали сотрудниц строительной компании в Москве по подозрению в регистрации мигрантов через фирму-однодневку. Нарушительницы таким образом продлевали сроки пребывания мигрантов, давая им основания получить регистрацию.

При этом схема позволяла самим подозреваемым уклоняться от уплаты налогов и страховых взносов. В результате следователи возбудили дело об организации незаконной миграции. Речь идет о ст. 322.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.