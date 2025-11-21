Госдума запретила бесплатно лечить мигрантов, не отработавших в России минимум пять лет

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Госдума России 20 ноября приняла закон о том, что полис ОМС будут выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение — экстренные случаи. Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Полис ОМС (обязательное медицинское страхование) — документ, который подтверждает право на получение бесплатной медпомощи в рамках государственной социальной программы. Согласно действующим нормам, чтобы претендовать на ОМС, мигранты должны отработать в России минимум три года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что наличие пятилетнего стажа станет обязательным для временно пребывающих и работающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением высококвалифицированных специалистов, а также иностранцев, направленных на работу в расположенные на территории РФ филиалы, представительства и дочерние организации иностранных компаний, зарегистрированных на территориях государств-членов Всемирной торговой организации (ВТО).

Закон вступит в силу после подписания президентом РФ.