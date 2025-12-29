Авиакомпания Hunnu Air приобрела новый самолет E195-E2 4-го поколения

Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air получила новый самолет E195-E2 непосредственно от производителя

Самолет E195-E2, приобретенный частной авиакомпанией, начал полет всего через несколько часов после приземления в Монголии.

Современный самолет среднего размера спроектирован для обеспечения высокого уровня комфорта пассажиров и является экологически чистым. Он отличается низким уровнем шума в полете и окружающей среде, а по сравнению с аналогичными типами самолетов снижает выбросы углекислого газа и расход топлива примерно на 20 процентов. По прибытии новый самолет немедленно приступил к выполнению рейсов по маршруту Улан-Батор — Фукуок.

Благодаря этой поставке авиакомпания теперь эксплуатирует два совершенно новых самолета E195-E2. Кроме того, 25 декабря 2025 года Hunnu Air совершила свой первый рейс по маршруту Улан-Батор — Манила.

В 2025 году авиакомпания Hunnu Air выполняла международные рейсы по 39 маршрутам в девяти странах, включая Республику Корея, Республику Индия (Дели и Амритсар), Социалистическую Республику Вьетнам (Нячанг, Дананг и Фукуок), Республику Филиппины (Манила), Китайскую Народную Республику (Пекин) и Республику Узбекистан (Ташкент).

Самый большой самолет в семействе E-Jet E2, E195-E2, разработан для максимальной отдачи и эффективности на маршрутах с высокой частотой рейсов. Благодаря крыльям с наибольшим удлинением, системе управления «fly-by-wire» 4-го поколения и другим аэродинамическим улучшениям, E195-E2 обеспечивает снижение расхода топлива на 29% по сравнению с предыдущим поколением E-Jet.

В Монголии обозначение E195-E2 относится к новому поколению самолетов Embraer, недавно представленных авиакомпанией Hunnu Air. Это значительное улучшение для монгольской авиации: первый самолет E2 начал эксплуатироваться в стране на региональных маршрутах, таких как Китай, что позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить рост как авиакомпании, так и страны в целом. Hunnu Air получила свой первый E195-E2 в начале 2025 года и интегрирует эти эффективные самолеты в свою сеть для расширения региональных перевозок.

Самолет E195-E2 сертифицирован в соответствии со строжайшими международными стандартами по уровню шума, его шумовой след на 76% меньше, чем у узкофюзеляжных самолетов предыдущего поколения.

30 E2 позволит сократить выбросы CO2 на 165 000 метрических тонн в год по сравнению с узкофюзеляжными самолетами Airbus A319 предыдущего поколения. Это эквивалентно тому, как если бы 279 000 человек заменили свои автомобили на велосипеды для поездок на работу и обратно.

По сравнению с новыми Airbus 220-300, 30 самолетов E2 сокращают выбросы CO2 на 45 000 метрических тонн в год. Для компенсации такого количества выбросов углерода потребовалось бы 405 футбольных полей, засаженных деревьями.

E2 имеет самый низкий расход топлива на одно место и на один рейс среди самолетов вместимостью 120-150 мест.

