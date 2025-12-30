В Улан-Баторе провели первую в Монголии операцию по пересадке печени с помощью новой версии хирургического робота Revo-i

В Национальном онкологическом центре на улан-баторском районе Баянзурх 28 декабря провели первую в стране операцию с помощью новой версии роботизированной хирургической системы — Revo-i. Операция по пересадке печени прошла успешно.

Роботическая хирургическая система Revo-i откроет для вас новый уровень визуализации в формате 3D без использования очков. Система контроллеров, управляемых хирургом, обеспечивает плавные, точные движения хирургическими инструментами в операционном поле. Выполняемые операции станут ещё более безопасными для пациентов. Это оборудование для хирургической робототехники последнего поколения.

Особенно высоко эксперт оценил функцию тактильного восприятия робота. Это означает, что благодаря электронной системе и искусственному интеллекту хирург, управляющий машиной, находясь все время у консоли, может «ощущать» ткани, к которым прикасается робот. Также робот может предупреждать хирурга о сложных участках.

Робот-хирург Revo-i оснащен четырьмя манипуляторами-«руками», которые выполняют операцию через небольшие разрезы в теле человека. Три из них удерживают хирургические инструменты, а одна — камеру, с помощью которой врач видит все происходящее на операционном поле. Изображение с камеры преобразуется в трехмерное и выводится на дисплее системы. Хирург, используя блок управления, может направлять «руки»робота и делать надрезы, отсекать ткани или накладывать швы на рану.

Revo-i — вторая в мире роботизированная хирургическая система, получившая разрешение на проведение реальных эндоскопических операций. Ранее единственным оборудованием такого класса, одобренным к использованию надзорными органами в сфере здравоохранения, был робот-хирург Da Vinci производства американской компании Intuitive Surgical, заявили в Управлении.

28 декабря 2025 года Национальный онкологический центр Монголии (НОЦМ) провел свою первую в истории роботизированную операцию, что стало важной вехой в развитии его оперативных методов лечения. По данным Министерства здравоохранения, Монголия стала 70-й страной в мире, внедрившей и адаптировавшей роботизированную хирургию.

В течение последних трех лет в Монголии непрерывно велась подготовительная работа по внедрению роботизированной хирургии. Эта передовая и мощная технология хирургического лечения уже внедрена в 69 странах мира.

С 2021 года в три этапа реализуется проект под названием «Создание национальной сети профилактики и ранней диагностики рака», финансируемый в рамках кредитного соглашения между правительством Монголии и правительством Австрийской Республики на сумму 10 миллионов евро.

В результате этой инициативы Национальный центр онкологической медицины (НЦОМ) приобрел современное диагностическое и лечебное оборудование, включая аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерный томограф (КТ), ангиографический кабинет и цифровую маммографическую систему с поддержкой искусственного интеллекта. Эти усовершенствования приближают центр к международным стандартам и повышают его возможности по выявлению, диагностике и лечению рака на ранних стадиях.

В 2022 году НЦОМ также модернизировал лучевую терапию, внедрив технологию на основе линейных ускорителей, что, по оценкам, на 20 лет расширило возможности лечения рака и повысило доступность услуг на 25 процентов. С прошлого года центр начал проводить операции по удалению глубоко расположенных опухолей головного мозга, ранее считавшихся неоперабельными в Монголии. Более того, после успешного проведения первой трансплантации печени от живого донора в сотрудничестве с хирургами из медицинского центра Samsung в Республике Корея в 2018 году, монгольские врачи центра теперь самостоятельно проводят подобные трансплантации.

