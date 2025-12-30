Латвия достроила 280-километровый забор на границе с Россией

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Латвия построила 280-километровый забор на границе с Россией, установив непрерывный барьер там, где это позволяли технические условия, сообщила 29 декабря государственная компания Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI), отвечавшая за работы.

Как сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, на границе продолжают устанавливать высокотехнологичное оборудование. «Наша главная цель — создать современную пограничную охрану на восточной границе Евросоюза», — заявил министр.

В VNI добавили, что продолжают обустраивать приграничную инфраструктуру, в том числе патрульные дорожки, пешеходные мосты и другие инженерные сооружения.

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — строят или уже построили заграждения на границе с Россией. Свой забор также возводит Финляндия.

Латвия в июле 2024 года завершила строительство 145-километрового забора на границе с Беларусью.