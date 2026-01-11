экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США ослабят санкции против Венесуэлы для продажи нефти

CentralAsia (CA) -  Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на следующей неделе Вашингтон может снять дополнительные американские санкции в отношении Венесуэлы. Он уточнил, что ослабление ограничений необходимо для продажи венесуэльской нефти.

«Мы снимаем санкции с продажи нефти. Это может произойти уже на следующей неделе»,— сказал Бессент в интервью Reuters.

Глава Минфина США напомнил, что венесуэльские активы на сумму $5 млрд остаются замороженными. Как сообщил Скотт Бессент, на следующей неделе он встретится с главами Международного валютного фонда и Всемирного банка для обсуждения возобновления сотрудничества с Венесуэлой. По его словам, заблокированные активы могут быть направлены на восстановление экономики Венесуэлы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com