Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря

CentralAsia (CA) - Вторая с начала 2026 года магнитная буря, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями, накрыла Землю в ночь на 11 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Нижняя граница сияний местами доходила до широт около 50 градусов. Пик их проявления наблюдался с 1:00 до 3:00 мск и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности. Однако видимость природного явления была сильно ограничена из-за непогоды.

Условия для наблюдения были в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы — в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии, рассказали в ИКИ РАН.

Буря стала последствием прихода к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем в ходе одной из слабых вспышек, произошедшей в последние несколько суток, полагают ученые. Днем 8 января на Солнце зафиксировали крупный взрыв, он примерно совпадает по времени с событием, которое в ИКИ РАН считают катализатором магнитной бури.

«Прогноз при этом был выпущен на существенно более слабое событие, которое должно было, кроме того, начаться только в середине дня. Более ранний приход плазменного облака и очень высокая интенсивность северных сияний стали неожиданными», — добавили в РАН.

Первая в 2026 году магнитная буря началась на Земле в ночь на 3 января. Она стала реакцией на приход к Земле плазмы, выброшенной в результате вспышки от 31 декабря.