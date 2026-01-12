В Лос-Анджелесе прошла премия «Золотой глобус – 2026». Итоги и образы знаменитостей с красной дорожки

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов 83-й премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «Хамнет», а лучшей комедией — «Битва за битвой». «Золотой глобус» — ключевой этап на пути к премии «Оскар».

Полный список победителей:

Лучший фильм (драма) — «Гамнет»

Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»

Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший актер (драма) — Вагнер Моура, «Секретный агент»

Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли, «Гамнет»

Лучший актёр (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Лучший актёр второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»

Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»

Лучший международный фильм — «Секретный агент»

Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучший оригинальный саундтрек — Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучшая песня — Людвиг Горанссон, «Грешники»

Лучший телесериал (драма) – «Питт»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»

Лучший актёр в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»

Лучший актёр в мюзикле или комедии — Сет Роген, «Киностудия»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»

Лучший актёр второго плана — Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Лучшее кинематографическое событие — «Грешники»

Образы звезд на красной дорожке премии «Золотой глобус – 2026»

⇳