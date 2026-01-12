В Лос-Анджелесе прошла премия «Золотой глобус – 2026». Итоги и образы знаменитостей с красной дорожки

- Азия и мир, общество
- 12:43, 12 января 2026
- Просмотров: 1554
CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов 83-й премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «Хамнет», а лучшей комедией — «Битва за битвой». «Золотой глобус» — ключевой этап на пути к премии «Оскар».
Полный список победителей:
Лучший фильм (драма) — «Гамнет»
Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»
Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
Лучший актер (драма) — Вагнер Моура, «Секретный агент»
Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли, «Гамнет»
Лучший актёр (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Лучший актёр второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»
Лучший международный фильм — «Секретный агент»
Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
Лучший оригинальный саундтрек — Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»
Лучшая песня — Людвиг Горанссон, «Грешники»
Лучший телесериал (драма) – «Питт»
Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
Лучший актёр в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
Лучший актёр в мюзикле или комедии — Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, «Хитрости»
Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
Лучший актёр второго плана — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
Лучшее кинематографическое событие — «Грешники»
