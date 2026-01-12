Трамп назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth пост, в котором назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Пост представляет собой отредактированный скриншот статьи о Трампе в «Википедии». В настоящей статье такая «должность» Трампа не указана.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате ударов погибли как минимум 100 человек. Временным президентом стала Делси Родригес, до этого занимавшая должность вице-президента. Минэнерго США допустило контроль над Венесуэлой на протяжении нескольких лет. При этом Дональд Трамп пообещал не повторять атаку из-за сотрудничества с местными властями.