экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth пост, в котором назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Пост представляет собой отредактированный скриншот статьи о Трампе в «Википедии». В настоящей статье такая «должность» Трампа не указана.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате ударов погибли как минимум 100 человек. Временным президентом стала Делси Родригес, до этого занимавшая должность вице-президента. Минэнерго США допустило контроль над Венесуэлой на протяжении нескольких лет. При этом Дональд Трамп пообещал не повторять атаку из-за сотрудничества с местными властями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com