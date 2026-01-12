Трамп заявил о рассмотрении «жестких» мер в отношении Ирана из-за протестов

CentralAsia (CA) - США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

На вопрос, пересек ли Иран обозначенную ранее «красную линию», ограничивающую убийства протестующих, Трамп ответил: «Похоже, они начинают переступать красную линию, и, судя по всему, погибают люди, которых не следовало убивать. Это жестокие люди — если их называют лидерами, я не знаю, являются ли они лидерами или просто правят с помощью насилия, — но мы относимся к этому очень серьезно. Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем несколько очень пжестких вариантов. Мы примем решение». Его слова передает Clash Report.

По словам Трампа, иранское руководство запросило переговоры с США: «Возможно, нам придется действовать до встречи. <…> Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят вести переговоры». Трамп поддерживает контакт с лидерами иранской оппозиции, пишет Reuters.

С конца декабря в Иране продолжаются масштабные протесты. Участники акций требуют смены политического режима. По данным правозащитной организации HRANA, погибли как минимум 544 человека. Власти страны обвинили в организации протестов США и Израиль.