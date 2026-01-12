Власти Ирана заявили о полном контроле над протестами

Аббас Арагчи

CentralAsia (CA) - Иранские власти контролируют ситуацию с протестами в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Sky News.

По его словам, общенациональные протесты в стране теперь «полностью контролируются».

Iran International отмечает, что, по словам Арагчи, Тегеран располагает обширными доказательствами причастности США и Израиля к недавним террористическим действиям в Иране.

«У нас есть множество документов и доказательств причастности США и Израиля к террористическим актам последних дней в Иране», – заявил он.

В частности, министр сослался на комментарии бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Арагчи сказал, что тот признал, что «агенты Моссада находились вместе с участниками беспорядков и руководили этим террористическим движением».

Глава иранского МИД также раскритиковал западные правительства, заявив, что они осуждают иранскую полицию, а не террористов.

С конца декабря в Иране продолжаются масштабные протесты. Участники акций требуют смены политического режима. По данным правозащитной организации HRANA, погибли как минимум 544 человека. Власти страны обвинили в организации протестов США и Израиль.