Российский телеведущий Соловьев назвал Центральную Азию «нашей» и допустил СВО в зонах влияния России. Армения вручила ноту протеста послу РФ

Владимир Соловьев

CentralAsia (CA) - Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Центральную Азию «нашей» и допустил проведение специальной военной операции (СВО) в зонах влияния России. Он также назвал потерю Армении «гигантской проблемой» для России. Эти заявления прозвучали в выпуске программы «Соловьев Live» от 10 января.

Комментируя военную операцию США в Венесуэле и притязания Трампа на Гренландию, Соловьев отметил, что Вашингтон игнорирует международное право и забирает все, что пожелает. Но для Москвы важнее не события в Венесуэле или Сирии, а ситуация в ближнем зарубежье.

«Мы должны заниматься сейчас не Сирией и не Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций, но самое важное для нас — наши ближние зарубежья. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, в Средней Азии, в Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой», — заявил Соловьев.

Он сказал, что России нужно «очень четко сформулировать свои цели и задачи» и объяснить, что «игры кончились».

«Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?», — задался вопросом телеведущий.

Соловьев предложил «сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. И все будет понятно».

В МИД Армении отреагировали на такое заявление, вручив российскому послу ноту протеста, «которая выражает глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала».

«Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметили в МИД Армении (цитата по NEWS.am).