Трамп определился с мерами воздействия на Иран

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп заявил, что он «точно знает», какие меры воздействия США окажут на Иран из-за подавления массовых протестов. При этом он уточнил, что по этому поводу только предстоит принять решение, а также президент отказался говорить, собирается ли Вашингтон воздействовать на Иран военными методами или намерен помогать протестующим другим путем — например, с помощью кибератак.

«Я точно знаю, что это будет. Нам нужно принять решение. Но, очевидно, я не могу сказать вам»,— заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп призвал власти исламской республики проявить гуманность по отношению к протестующим. «У них большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей... Мне кажется, что они очень плохо себя ведут. Но это не подтверждено»,— добавил он.



Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в прошедшие выходные провел встречу с наследником шахской династии Ирана принцем Резой Пехлеви. Они обсудили ситуацию с протестами в исламской республике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.



В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти контролируют ситуацию с протестами в стране. По его словам, Тегеран располагает обширными доказательствами причастности США и Израиля к недавним террористическим действиям в Иране.