Антикоррупционные органы Украины обвинили лидера одной из фракций в Раде в подкупе депутатов. По данным СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко

CentralAsia (CA) - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают руководителя одной из депутатских фракций в Верховной раде в коррупции (часть 4 статьи 369 УК Украины, «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

По версии антикоррупционных органов, политик предлагал депутатам взятки за голосование «за» или «против» определенных законопроектов.

Имя депутата в заявлении НАБУ и САП не приводится.

«Украинская правда», «Украинская служба Би-би-си» и «Суспiльне» со ссылкой на источник пишут, что речь идет о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Сама Тимошенко и члены ее партии эту информацию пока не комментировали. По данным «Украинской правды», вечером 13 января в офисе «Батькивщины» в Киеве проходили обыски.

Издание «Обозреватель» утверждает, что по делу также проходит лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как отмечает «Украинская правда», фракция Юлии Тимошенко в июле 2025 года почти в полном составе голосовала «за» законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП. Позже она была одной из немногих депутатов, которые не голосовали за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

В конце декабря прошлого года НАБУ и САП объявили, что провели операцию под прикрытием и разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты Украины. Следствие утверждает, что участники группы систематически «извлекали неправомерную выгоду» из своих полномочий по голосованию за законопроекты в Верховной раде.