Число жертв обрушения крана на поезд в Таиланде возросло до 28 человек
Предыстория: В Таиланде строительный кран рухнул на пассажирский поезд, погибли не менее 22 человек

CentralAsia (CA) -  В результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд на северо-востоке Таиланда погибли 28 человек, сообщает издание Khaosod в соцсети Х. Спасатели продолжают извлекать заблокированных в вагонах пассажиров.

По последним данным, более 50 человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Катастрофа произошла в Бан Танон Кхот, район Сикхио, 14 января. На поезд упал кран, использовавшийся при строительстве железнодорожного моста. Состав, который следовал из Бангкока в Убонратчатхани, сошел с рельсов и загорелся. Пассажиры оказались заблокированы внутри обломков.

Официальные лица сообщили, что поезд на высокой скорости врезался в упавший кран, после чего части конструкции обрушились на состав.

