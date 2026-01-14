Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров

- Азия и мир, политика
- 17:47, 14 января 2026
- Просмотров: 310
|Предыстория: Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и главу СБУ Василия Малюка
CentralAsia (CA) - Новым министром обороны Украины назначен Михаил Федоров. За соответствующее решение на заседании Верховной Рады проголосовали 277 депутатов (для принятия решения требовалось 226 голосов).
Ранее Федоров возглавлял министерство цифровой трансформации и занимал должность первого вице-премьера Украины.
Выступая в парламенте перед голосованием, Федоров заявил, что в случае назначения первым делом проведет финансовый аудит в министерстве обороны Украины.
«Моя первая задача — провести реальный аудит финансов в министерстве обороны, понять, как в этом году нам нужно функционировать, когда министерство обороны получило на 300 миллиардов гривен меньше, чем в предыдущем году», — сказал он.
Также он пообещал изменить систему подготовки украинских военнослужащих. «Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — отметил Федоров.
До Михаила Федорова пост министра обороны Украины занимал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Он продержался в должность полгода — с июля 2025 года. Шмыгаль, по данным местных СМИ, должен стать новым министром энергетики.
Также украинские депутаты 13 января проголосовали за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ. Врио руководителя ведомства стал Евгений Хмара.