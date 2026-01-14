экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран
CentralAsia (CA) -  Государственный департамент США приостанавливает обработку заявлений на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках ужесточения контроля за заявителями, которых могут признать потенциальной нагрузкой на систему государственной социальной помощи. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомился телеканал, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. В числе стран, на которые распространяются ограничения, названы Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств. Полный список стран официально не опубликован.

Как отмечает Fox News, приостановка вступит в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок — до завершения переоценки визовых процедур Госдепартаментом.

