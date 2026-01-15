экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гражданка Монголии пыталась вывезти из РФ 75 кг кураги и фруктово-ореховой смеси

CentralAsia (MNG) -  В пункте пропуска МАПП «Кяхта» в Бурятии государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявлены нарушения правил и норм карантина растений при вывозе подкарантинной продукции. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

13 января 2026 года гражданка Монголии пыталась вывезти 75 кг кураги и фруктово-ореховой смеси. На данную подкарантинную продукцию не были предоставлены фитосанитарные сертификаты, что является нарушением ч.1. ст.25, ч.1 ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 №206 – ФЗ «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов.

Должностным лицом составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ, продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.

