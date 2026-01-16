экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гражданам предоставлен прямой доступ к премьер-министру через E-Mongolia и D-Gov.mn

CentralAsia (MNG) -  Начиная с 13 января 2026 года, граждане могут направлять вопросы и предложения непосредственно премьер-министру через цифровые платформы E-Mongolia и D-Gov.mn.

Правительство уже несколько лет использует систему электронного управления D-Gov.mn в рамках усилий по реализации политики, ориентированной на интересы граждан, и обеспечению значимого участия общественности. Портал позволяет гражданам направлять предложения, инициативы и решения по различным вопросам, и, если они получают достаточную общественную поддержку, могут обсуждаться на заседаниях Кабинета министров для принятия решений на политическом уровне.

В дополнение к специальной горячей линии 11-11, граждане теперь могут использовать две цифровые платформы для того, чтобы задавать интересующие их вопросы и направлять свои предложения непосредственно премьер-министру.

