Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп встретился в четверг, 15 января, с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, чтобы обсудить будущее Венесуэлы после захвата Вашингтоном президента этой страны Николаса Мадуро, передает Deutsche Welle.

После встречи в Белом доме Мачадо, ставшая в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира, заявила журналистам, что она «вручила» свою Нобелевскую медаль Трампу «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». В кратком заявлении она также добавила, что встреча с американским президентом прошла хорошо, а ее сторонники могут рассчитывать на Трампа.

Президент США оценил поступок Марии Корины Мачадо, «вручившей» ему свою Нобелевскую премию мира. «Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что американский президент «намерен сохранить медаль».

В ходе встречи пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению Трампа, у Мачадо нет необходимой поддержки для руководства страной в краткосрочной перспективе.

9 января Трамп указал в эфире телеканала CNN, что хочет поговорить с Марией Кориной Мачадо. «Она может быть привлечена к некоторым аспектам этого (управления Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро). Мне придется поговорить с ней. Думаю, очень хорошо, что она хочет приехать. Я так понимаю, в этом и есть причина», - сказал он.

Норвежский Нобелевский институт, отвечающий за присуждение премии мира, 9 января опроверг утверждения, что лауреат этой награды может передать ее другому лицу. «После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение - окончательное и остается в силе навсегда», - подчеркнули в институте.

Ранее Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы передать премию Трампу или разделить ее с президентом США. Это заявление прозвучало после того, как Трамп публично отверг идею назначения Мачадо временным лидером Венесуэлы. По данным газеты The Washington Post, это произошло из-за того, что Мачадо не уступила Трампу Нобелевскую премию мира.