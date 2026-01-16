Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в препятствовании аресту

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Суд в Сеуле признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным в попытке препятствования аресту и приговорил к пяти годам лишения свободы, сообщает Reuters.

Уголовное дело связано с попыткой Юн Сок Ёлем ввести в Южной Корее военное положение в начале декабря 2024 года. Военное положение, введение которого президент объяснял необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», действовало несколько часов — его отменил парламент. Вскоре парламентарии проголосовали за импичмент президента. Юн Сок Ёля отстранили от власти, а затем арестовали.

Также суд счел Юн Сок Ёля виновным в несоблюдении юридических формальностей, необходимых для введения военного положения.

«Ренхап» пишет, что прокуратура требовала для бывшего президента 10 лет тюрьмы. Юн Сок Ёль вину не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Всего в отношении Юн Сок Ёля, напоминает «Ренхап», были возбуждены восемь уголовных дел, связанных с попыткой ввести в стране военное положение. Дело о препятствовании аресту — первое, по которому вынесен приговор.

Юн Сок Ёля, в частности, обвиняют в попытке узурпации власти. По этому делу обвинение запросило для него смертную казнь. Приговор должны огласить 19 февраля.