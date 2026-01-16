Зеленский ответил Трампу: Украина никогда не была и никогда не будет препятствием для мира

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, таким образом ответив на слова президента США Дональда Трампа о том, что заключению потенциального соглашения якобы препятствует Киев, а не Москва.

«Именно российские ракеты, российские «шахеды», российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами того, что России нужны совсем не соглашения. Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную», - сказал Зеленский.

Трамп в интервью Reuters утверждал, что президент РФ Владимир Путин «готов на сделку». «Я думаю, Украина в меньшей степени готова к сделке», — добавил президент США. На вопрос, в чем заключается причина задержки с прекращением военных действий, Трамп ответил «Зеленский».

В Кремле поддержали заявление Трампа. «Здесь можно согласиться [с мнением Трампа], действительно. Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость. Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решения киевским режимом. И, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.