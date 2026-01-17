Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео с участием своего сына Адама на фоне распространяющихся в сети слухов о его возможном попадании в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

На кадрах, размещенных руководителем региона, Адам Кадыров присутствует на совещании с силовыми структурами Чечни. Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам в республике, обеспечения общественной безопасности в период их проведения, а также профилактики и борьбы с экстремизмом.

При этом дата съемки опубликованного видео не уточняется.

Информация о возможном ДТП, ранее появилась в ряде Telegram-каналов и СМИ.

Кроме того, 17 января стало известно, что самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС России в качестве «летающего госпиталя», за один день совершил рейс в Грозный и вернулся в Москву. Это следовало из данных сервиса Flightradar24.