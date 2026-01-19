экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Сирии и курдские силы подписали соглашение о прекращении огня
Предыстория: Сирийская армия взяла под контроль ряд территорий на севере страны, вытеснив курдские силы

CentralAsia (CA) -  Президент Сирии Ахмед аш-Шара объявил о достижении соглашения с главой возглавляемых курдами «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлумом Абди, передает телеканал Alaraby TV.

Соглашение включает в себя прекращение огня после продвижения правительственных войск в контролируемые курдами районы на севере и востоке страны — Хасаку, Дейр-эз-Зор и Ракку.

Всего соглашение включает 14 пунктов. Среди них — переход всех бойцов курдского ополчения в армию Сирии, руководящие должности в вооруженных силах страны для некоторых членов СДС, передача правительству подконтрольных курдам месторождений нефти, интеграция всех гражданских учреждений в провинции Хасака в государственные институты и другие пункты.

Согласно документу, сирийское правительство обязуется не наносить удары по войскам СДС и сотрудникам органов самоуправления на востоке Сирии.

В конце декабря 2025 года возобновились столкновения курдских формирований с сирийской армией. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Сегодня армия Сирии продвинулась в преимущественно арабоязычные районы на северо-востоке страны, которые контролирует СДС. Под контролем правительства оказалась большая часть провинции Дейр-эз-Зор — главного нефтедобывающего и производящего зерно района страны.

