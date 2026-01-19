В Испании 21 человек погиб после столкновения двух поездов

CentralAsia (CA) - При сходе двух скоростных поездов с рельсов в Испании погиб 21 человек. Еще около 100 человек получили ранения, из них 30 - тяжелые. Об этом в ночь на понедельник, 19 января, сообщило министерство внутренних дел Испании. Трагедия случилась в испанской провинции Кордова вечером 18 января, передает Deutsche Welle.

Поезд компании Iryo, который следовал из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся с встречным составом, направлявшимся в Уэльву. Причина происшествия пока неизвестна. По данным испанских СМИ, в двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что он внимательно следит за ситуацией. Свои соболезнования также выразила королевская семья Испании.

Как пишет агентство Reuters, на месте пришествия продолжают работать спасатели, которые пытаются найти выживших в поездах пассажиров. В комментарии местному телевидению они отметили, что пока не могут оценить, сколько людей из вагонов, на который пришелся основной удар при столкновении, выжили.

По словам главы муниципалитета Адамус, где с путей сошли скоростные поезда, он прибыл на место происшествия одним из первых. «Я увидел пассажира, изуродованного до неузнаваемости», - рассказал чиновник в комментарии газете El Pais.