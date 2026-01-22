Reuters: Ремонт на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана может затянуться до февраля

CentralAsia (KZ) - Добыча нефти на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз, вероятно, не возобновится еще 7-10 дней после остановки в воскресенье, 18 января. Это приведет к сокращению экспорта сырья по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

«Приостановка добычи сырья на Тенгизе может продлиться как минимум до конца [текущей] недели, однако пауза может быть и существенней — до февраля», — заявил один из источников агентства.

В публикации указано, что оператор месторождения — компания «Тенгизшевройл» — уже отменила отгрузку пяти экспортных партий нефти сорта CPC Blend общим объемом около 600–700 тыс. тонн, которые планировалось отправить с черноморского терминала КТК в январе и феврале.

Пока произошедшее не повлияло на общую добычу сырья в Казахстане, поскольку другие нефтяные гиганты — Кашаган и Карачаганак — начали активно наращивать объемы. Однако, предупреждает источник, если простой Тенгиза затянется, КТК через несколько дней может начать снижать прокачку.

18 января сразу на двух трансформаторах подстанции GTES-4 на Тенгизе вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить, персонал был эвакуирован. О причинах произошедшего до сих пор информации нет. На следующий день «Тенгизшевройл» сообщила о приостановке добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское «из-за проблем с электроснабжением».

Тенгиз — крупнейшее нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное в Атырауской области, в 350 км к юго-востоку от города Атырау. Королевское расположено рядом с Тенгизом, в 20 км к северо-востоку от него. Оба месторождения разрабатывает «Тенгизшевройл». Эта компания на 50% принадлежит Chevron, на 25% — Exxon Mobil, на 20% — «КазМунайГазу» («дочка» «Самрук-Казыны») и на 5% — российскому «Лукойлу».

Основные объемы добытой нефти «Тенгизшевройл» экспортирует по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но из-за повреждения инфраструктуры морского терминала ‍в Южной Озереевке (под Новороссийском) часть сырья сейчас перенаправляется в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и в Германию по нефтепроводу «Дружба».

