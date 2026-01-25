экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В 9 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия для качества воздуха

CentralAsia (KZ) -  В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия для качества воздуха, пишет Казгидромет.

25 января 2026 года в городах Петропавловск, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, а также ночью в Астане и Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

