В 9 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия для качества воздуха

CentralAsia (KZ) - В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия для качества воздуха, пишет Казгидромет.
25 января 2026 года в городах Петропавловск, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, а также ночью в Астане и Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
