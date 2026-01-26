Сэлэнгэ стала чемпионкой Кубка мира по ледолазанию в Саас-Фее

СЭЛЭНГЭ Нямдоо

В минувшие выходные в Швейцарии прошли соревнования Кубка мира IAA по ледолазанию. Саас-Фее, курорт, расположенный на высоте почти 2000 метров в швейцарских Альпах, принимает второй этап Мирового тура и отличается тем, что продолжает свою традицию проведения соревнований, санкционированных UIAA, которая берет начало с 2000 года. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В этом году на соревнования зарегистрировались впечатляющие 137 спортсменов из 19 стран, что на 13% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году, в свою очередь, на 16% больше, чем годом ранее. Такой высокий уровень подготовки свидетельствует не только о продолжающемся росте и популярности этого вида спорта, но и о поразительном качестве участников.

Соревнования, в число которых входит и чемпионат Европы, проходят в пятницу и включают квалификационные заезды на сложности (в положении «лидер») и все соревнования на скорость, а в субботу завершаются соревнования на сложности. Это всегда один из самых захватывающих моментов сезона, и огромная толпа собирается на спиралевидной площадке, чтобы вблизи оценить выдержку, точность и технику спортсменов. Эта страстная поддержка часто вдохновляет на невероятные подвиги на одной из самых больших стен Мирового тура.

Что касается скоростных соревнований, будет использоваться единый формат, то есть альпинист соревнуется со временем. В Саас-Фее часто совершаются невероятно быстрые восхождения. В этой категории монгольская спортсменка Сэлэнгэ Нямдоо стала чемпионкой Кубка мира.

Чемпионка мира Анета Лоужечка (Чехия) и Каталина Ширли (США), завоевавшие медали в Чхонсоне, постарались улучшить свои результаты первого раунда, в то время как действующая чемпионка мирового тура Сэлэнгэ Нямдоо стремилась завоевать свою первую медаль в сезоне.

