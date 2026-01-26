США подтвердили поддержку реформ в горнодобывающем секторе Монголии

слева: Майкл Флорес и Дашпурэв Буриад

Государственный секретарь Министерства промышленности и минеральных ресурсов Дашпурэв Буриад встретился с директором Корейско-монгольского отделения Государственного департамента США Майклом Флоресом и представителями посольства США для обсуждения хода выполнения двусторонних соглашений о сотрудничестве в области управления минеральными ресурсами и трудовых отношений. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В начале встречи стороны рассмотрели ход выполнения подписанных между двумя странами Меморандумов о взаимопонимании «О сотрудничестве в развитии и управлении сектором минеральных ресурсов» и «О трудовом сотрудничестве». Госсекретарь Дашпурэв Буриад выразил намерение создать совместную рабочую группу и работать по конкретному плану для реализации этих документов.

Стороны договорились углубить сотрудничество в области правовых реформ, инвестиций и технологий в геологоразведке, местного самоуправления и социального одобрения, а также наращивания потенциала в сфере управления горнодобывающей промышленностью и стандартов безопасности.

Представители США заявили о готовности и впредь оказывать техническую и консультативную поддержку по вопросам политики Монголии в процессе приведения ее горнодобывающего законодательства и нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами.

Стороны договорились углубить сотрудничество в следующих основных областях:

В том числе:

Правовая реформа: Получить техническую помощь от Программы развития коммерческого права США (CLDP) для устранения дублирования и избыточности в законодательстве в рамках реформ законодательства о полезных ископаемых, нефти и атомной энергии, проводимых правительством Монголии;

Инвестиции и технологии: Привлечение инвестиций во внедрение передовых американских методов и технологий в области геологии и разведки, оценки минеральных ресурсов и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью;

Местные отношения и управление: Использовать передовой опыт США и техническую поддержку для укрепления общественного признания сектора путем продвижения политики горнодобывающей отрасли на местном уровне и повышения осведомленности граждан;

Развитие потенциала: Продолжить программы обучения и практического освоения знаний для специалистов отрасли по передовым методам горнодобывающей промышленности США, стандартам охраны труда и техники безопасности.

По итогам встречи стороны договорились тесно сотрудничать в оценке выполнения законов и нормативных актов в секторе минеральных ресурсов и совершенствовании правовой среды в соответствии с международными стандартами, чтобы сделать сотрудничество более реалистичным и эффективным, а также создать механизм регулярного диалога.

