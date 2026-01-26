Монголия и Германия будут сотрудничать в создании сельскохозяйственных кооперативов

CentralAsia (MNG) -

В Монголии внедряется традиционная немецкая система «Genossenschaft» сельскохозяйственных кооперативов для повышения экономической и рыночной конкурентоспособности своих членов.

Кооператив «Уйлган» из сомона Цагаан-Уур, аймака Ховсгол, подписал меморандум о взаимопонимании (МОВ) о сотрудничестве с кооперативом «Untere Spreewald» региона Бранденбург, Германия. Аналогичным образом, кооператив «Шошоолоштон» из аймака Дархан-Уул заключил меморандум о сотрудничестве с кооперативом «Grossmar». В рамках меморандума было достигнуто взаимное соглашение о реализации среднесрочной программы по подготовке молодых монгольских специалистов в области сельского хозяйства в Германии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности также сообщило, что стороны достигли соглашения о реализации среднесрочной программы, направленной на подготовку молодых специалистов в этом секторе.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бадамсурэн Мягмарсурэн подписал меморандумы о взаимопонимании во время своего участия в Берлинской конференции министров сельского хозяйства 2026 года и 18-м Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству, проходивших в Берлине, Германия, 16-18 января 2026 года. Он также посетил «Международную зеленую неделю», ведущую выставку, демонстрирующую тенденции, инновации и решения в области устойчивого развития в секторах продовольствия и сельского хозяйства.

В ходе мероприятия состоялись встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия, окружающей среды и защиты прав потребителей земли Бранденбург Ханкой Миттельштедт и министром сельского хозяйства и окружающей среды земли Саксония Георгом-Людвигом фон Брайтенбухом. Стороны достигли соглашения о сотрудничестве в выявлении потенциальных совместных проектов в области продовольствия и сельского хозяйства, совершенствовании правовой базы сельскохозяйственного сектора Монголии и внедрении в Монголии традиционной немецкой системы «Genossenschaft» сельскохозяйственных кооперативов для повышения экономической и рыночной конкурентоспособности ее членов.

Форум и дискуссии собрали более 80 министров и лидеров международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности, изменения климата, рационального управления водными ресурсами и устойчивой сельскохозяйственной политики. Участники выразили единую позицию относительно неотложной необходимости внедрения передовых технологий в сельское хозяйство для обеспечения глобального продовольственного снабжения, устойчивого производства и защиты окружающей среды.

Genossenschaft — это объединение или организация физических или юридических лиц с целью получения дохода от трудовой деятельности или экономического или социального развития своих членов посредством совместной хозяйственной деятельности. Genossenschaft следует кооперативной идее с её принципом «Hilfe durch Selbsthilfe» («помощь через самопомощь»). Кооперативные товарищества особенно подходят, когда достижение экономической цели выходит за рамки возможностей отдельного человека, одновременно сохраняя его независимое существование. В отличие от корпораций (обществ с ограниченной ответственностью, частных компаний с ограниченной ответственностью), деловая политика кооператива не зависит от интересов внешних инвесторов, а определяется исключительно интересами его членов. Genossenschaft является компанией (юридическим лицом) частного права.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения