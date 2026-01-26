В связи с празднованием монгольского Нового года Цагаан сара автомобильные пограничные переходы будут временно закрыты

CentralAsia (MNG) -

В связи с 17 по 20 февраля 2026 года Монголия временно закроет свои автомобильные пограничные переходы с Китаем и Россией в связи с празднованием традиционного монгольского Нового года (Цагаан Сар).

По данным Главного таможенного управления, железнодорожное сообщение через пограничный переход Замын-Ууд будет продолжаться в обычном режиме, а международные поезда будут курсировать по расписанию.

График работы и информация о временном закрытии автомобильных пограничных переходов на февраль представлены в таблице ниже.

График работы и временного закрытия пунктов пересечения границы в феврале 2026 года

1. Воздушное пересечение границы

2. Пересечение границы с Китайской Народной Республикой

3. Пересечение границы с Российской Федерацией

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения