экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В связи с празднованием монгольского Нового года Цагаан сара автомобильные пограничные переходы будут временно закрыты

CentralAsia (MNG) -  

В связи с 17 по 20 февраля 2026 года Монголия временно закроет свои автомобильные пограничные переходы с Китаем и Россией в связи с празднованием традиционного монгольского Нового года (Цагаан Сар).

По данным Главного таможенного управления, железнодорожное сообщение через пограничный переход Замын-Ууд будет продолжаться в обычном режиме, а международные поезда будут курсировать по расписанию.

График работы и информация о временном закрытии автомобильных пограничных переходов на февраль представлены в таблице ниже.

График работы и временного закрытия пунктов пересечения границы в феврале 2026 года

1. Воздушное пересечение границы

2. Пересечение границы с Китайской Народной Республикой

3. Пересечение границы с Российской Федерацией

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com