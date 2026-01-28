Генсек ОТГ провел встречу с замглавы МИД Японии в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 27 января провёл встречу со старшим заместителем министра иностранных дел Японии Намазу Хироюки.

Переговоры состоялись в здании секретариата ОТГ в Стамбуле.

В ходе встречи Омуралиев и Хироюки обсудили деятельность ОТГ, текущие проекты, а также сотрудничество ОТГ с международными и региональными организациями и государствами.

Подчеркнув важность изучения направлений сотрудничества между ОТГ и Японией на основе взаимных интересов, стороны обменялись мнениями о взаимоотношениях государств — членов и наблюдателей ОТГ с Японией, а также о форматах взаимодействия с третьими сторонами в рамках ОТГ.

Кроме того, генеральный секретарь и старший заместитель министра обсудили вопросы, касающиеся событий в регионе и за его пределами.