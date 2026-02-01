Монгольский борец завоевал золотую медаль на Кубке Ивана Ярыгина

Мөнх-Эрдэнэ Батхуяг

С 29 января по 1 февраля в Красноярске проходит один из самых престижных турниров мирового календаря по вольной борьбе — международный Кубок Ивана Ярыгина. Во второй день соревнований, 30 января, были разыграны медали в трех весовых категориях у мужчин и в нескольких весах в женской борьбе. Подробности сообщает MiddleAsianNews.

Золотые медали завоевали:

Мөнх-Эрдэнэ Батхуяг (Монголия), Чермен Тавитов (Москва) и Давид Баев (ХМАО).

В Красноярске Мөнх-Эрдэнэ выглядел значительно мощнее и уверенно вышел в финал.

В финале весовой категории до 57 кг Мөнх-Эрдэнэ встретился с Мусой Мехтихановым (Дагестан) и одержал над ним победу со счетом 8:6.

Результаты:

Мөнх-Эрдэнэ Батхуяг (Монголия)

Муса Мехтиханов (Дагестан)

Хан Чонг Сонг (КНДР) и Арьян Тютрин (Белоруссия)

Самым примечательным боем Мөнх-Эрдэни на этот раз стала его победа над северокорейским борцом Хан Чонсонгом, самым молодым чемпионом мира в этой весовой категории, с явным техническим преимуществом. Действующий чемпион мира Хан Чонг Сонг (Северная Корея) неожиданно крупно уступил в полуфинале монгольскому борцу Мөнх-Эрдэнэ — 1:13.

Мөнх-Эрдэнэ Батхуяг

Кстати, победитель Ярыгинского-2026 Мөнх-Эрдэнэ Батхуяг является призером первенства мира U-23 2023 года в Тиране. Любопытно, что сборная Монголии тогда в Тиране не выступала, а Мөнх-Эрдэнэ вместе с тренером приехали за свой счет — и дошли до мирового пьедестала. На чемпионате мира 2025 года Мөнх-Эрдэнэ в 1/8 финала уступил армянскому борцы Арсену Арутюняну 8-13.

Бронзовые медали также завоевали монгольские борчихи: Болортуяа Хурэлхуу (-59кг) и Энхжин Тувшинжаргал (-65 кг).

