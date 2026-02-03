По сравнению с предыдущими десятью днями снежный покров в Монголии уменьшился на 14%

CentralAsia (MNG) - На 31 января 73% территории Монголии покрыто снегом, согласно полевым измерениям Метеорологической организации, которые проводятся каждые десять дней.

В некоторых аймаках, таких как Увс (включая Ховд, Малчин, Хяргас, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан), Ховд (Үенч, Алтай), Завхан (Цэцэн-Уул, Баянтэс, Нөмрөг, Тэс, Асгат, Баянхайрхан), Говь-Алтай (юг Тонхила), Хөвсгөл (Цэцэрлэг, Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Алаг-Эрдэнэ), Булган (Гурванбулаг, Дашинчилэн) и Сэлэнгэ (Ерөө, Орхонтуул и другие) наблюдается толщина снега свыше 21 см с плотностью от 0,16 до 0,35 г/см³.

В других районах, таких как Увс (Зүүнхангай, Тэс и другие), Ховд (Булган), Завхан (Сантмаргац и другие), а также Хөвсгөл (Цагаан-Үүр и Тариалан) и Баянхонгор (Жаргалант), толщина снежного покрова варьируется от 11 до 20 см при плотности от 0,11 до 0,30 г/см³. В некоторых местах толщина снега составляет менее 10 см, с плотностью от 0,07 до 0,37 г/см³.

Наибольшая толщина снежного покрова, достигающая 31-47 см, зафиксирована в сомонах Ховд, Цагаанхайрхан, Хяргас (аймак Увс), Цэцэн-Уул, Баянтэс, Нөмрөг (аймак Завхан), Цэцэрлэг, Алаг-Эрдэнэ (аймак Хубсугул), а также в Ерөө, Орхонтуул, Орхон и других местах аймака Сэлэнгэ. Сравнительно с предыдущими десятью днями, уровень снежного покрова снизился на 14 процентов.

