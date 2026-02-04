Налоги, санкции и НПЗ: что будет с ценами на бензин в 2026 году в России

CentralAsia (CA) - В 2026 году стоимость бензина в России может изменяться под влиянием сразу нескольких факторов — налоговой нагрузки, работы нефтеперерабатывающих заводов и ситуации на внешних рынках, пишет Рrufy.ru.

В начале февраля оптовые цены на топливо снизились более чем на 1,5%. Рынок положительно воспринял решение властей продлить частичный запрет на экспорт нефтепродуктов. По мнению аналитиков, такая мера помогает удерживать дополнительные объемы топлива внутри страны и снижает вероятность дефицита в периоды высокого спроса. Именно нехватка топлива ранее становилась причиной резкого роста цен.

Прогнозы на весь 2026 год пока расходятся. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер считает, что резкого скачка стоимости бензина ожидать не стоит. По его оценке, подорожание, скорее всего, будет постепенным и приблизится к уровню инфляции, которую власти прогнозируют около 4%.

Однако есть и более осторожные оценки. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов предполагает, что рост цен может оказаться заметно выше — примерно до 8% по итогам года. Он отмечает, что рынок уже отреагировал на увеличение НДС и акцизов: в первые недели года стоимость топлива выросла примерно на 1,3%. Дополнительные риски, по его словам, связаны с возможными перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов в весенне-летний период, а также с колебаниями курса валют. При стабильной работе НПЗ и сохранении ограничений на экспорт до середины года резких скачков удастся избежать, однако к концу 2026 года бензин АИ-92 может подорожать до 66–68 рублей за литр, а АИ-95 — до 71–73 рублей.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает, что удержать рост цен в пределах инфляции будет сложно. По его мнению, многое будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Если санкционное давление ослабнет, затраты нефтяных компаний могут снизиться, что поможет сдержать рост стоимости топлива на внутреннем рынке.