Монгольский документальный фильм «Сорок лет мы возили соль» был отобран для участия в Берлинском кинофестивале. Видео

Документальный фильм «Давс үүрсэн 40 жил» («Сорок лет мы возили соль»), снятый новостным сайтом ergelt.mn, недавно выпустившим свою книгу «Последние кочевники», был отобран для участия в Берлинском международном кинофестивале. Подробности сообщает MiddleAsianNews.

В 2025 году Международный кинофестиваль в Улан-Баторе отметил свою 17-ю годовщину. В рамках фестиваля на Европейском кинорынке в рамках Берлинского международного кинофестиваля 2026 года было организовано мероприятие «Монгольские кинопроекты». Фильм занял первое место в программе «Монгольские кинопроекты». Таким образом, у команды теперь есть возможность представить свой кинопроект «Давс үүрсэн 40 жил» («Сорок лет мы возили соль») международному жюри, зарубежным продюсерам и кинопроизводственным компаниям.

Документальный фильм «Давс үүрсэн 40 жил» («Сорок лет мы возили соль») был снят режиссером Бадралмаа Бат-Эрдэнэ по статье журналистки Чанцалдулам Дорж, опубликованной на сайте ergelt.mn. Фильм был отобран для участия во втором этапе Международного кинофестиваля в Хархоруме в июне 2025 года, а также для Фонда поддержки кинематографа Национального совета кинематографии Монголии на 2025 год.

Документальный фильм рассказывает историю пожилых жителей сомона Гурвантэс аймака Өмнөговь, Б.Сухээ, Б.Цогзолмаа, Д.Алтантуяа, Ц.Ренчинлхумбэ, которые добывают соль из местной реки Дунд, и о том, как это приносит пользу не только природе, но и людям и скоту их собственных, а также соседних общин. Б. Цогзолмаа на три года старше их и является старшей сестрой Сухээ. Они работают шахтерами, добывающими соль в солончаке Дунд. Река Дунд, расположенная более чем в 50 километрах к северо-востоку от центра сомона Гурвантэс.

В 2023 году, когда снимался фильм, Сухээ, Алтантуяа и Ренчинлхүмбэ было по 60 лет, и все трое учились в одном классе средней школы. Ренчинлхумбэ — единственный мужчина среди них, единственное сильное мужское звено в команде.

Кроме того, фильм показывает их упорный труд и неустанные усилия по защите соляных озер от затопления дюнами, а также их стремление сохранить свою деревню заселенной, несмотря на урбанизацию XXI века. Эта история четырех жителей отражает многогранную сложность социальных, политических и экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

