Что подразумевает членство Монголии в Совете мира? — The Diplomat

В то время как демократические союзники Соединенных Штатов воздержались от участия, администрация Занданшатара стала одним из учредителей нового органа.

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял участие во Всемирном экономическом форуме 2026 года в Давосе, Швейцария. Во время своего визита в Давос Монголия официально вошла в состав инициированного США Совета мира в качестве одного из членов-учредителей. Быстрое решение Монголии присоединиться к недавно созданной международной организации вызывает некоторую критику, но правительство заявляет, что членство соответствует гибкой, многоопорной внешней политике Улан-Батора и защищает его национальные интересы.

22 января на полях Давоса президент США Дональд Трамп учредил Совет мира, который изначально был создан для контроля за выполнением 20-пунктного плана мирного урегулирования в Газе и восстановления сектора; теперь он превратился в начальный этап международного органа сотрудничества, целью которого является разрешение глобальных конфликтов. В ходе церемонии подписания Устава Монголия вместе с несколькими другими странами стала членом-учредителем.

После церемонии подписания соглашения администрация премьер-министра Монголии Занданшатара заявила, что «Совет мира — это не военный альянс, а добровольная платформа сотрудничества, основанная на уважении национального суверенитета и полностью соответствующая независимой, ориентированной на мир и многоопорной внешней политике Монголии».

В канцелярии премьер-министра сообщили исследовательнице Болор Лхаажав, что «вступление Монголии в Совет мира также демонстрирует ее независимый механизм внешней политики».

В официальном пресс-релизе правительства Занданшатара были выделены 3 ключевых момента, обосновывающих решение Монголии присоединиться к Совету мира:

«Как ответственная и миротворческая страна на международной арене, Монголия окажет поддержку новому, гибкому и ориентированному на результат мирному механизму, что укрепит международные позиции Монголии и предоставит возможность более четко заявить о себе, а также укрепит безопасность и независимость Монголии политическими и дипломатическими средствами в рамках международного права». Монголия имеет опыт активного участия в международных миротворческих и миротворческих операциях. Совет по мирной хартии не является милитаризованным альянсом, а представляет собой добровольное сотрудничество государств и уважение суверенитета государств, что полностью соответствует миростроительной, независимой и многоплановой внешней политике Монголии. Порог в 1 миллиард долларов, указанный в Уставе, является специальным положением, касающимся продления членства государства-члена на 3 года, и не является обязательным условием для Монголии или условием, оказывающим реальное давление. Монголия не обязана брать на себя финансовые обязательства в таком объеме и в полной мере может участвовать в качестве обычного члена в течение 3 лет на добровольной основе, в соответствии со своими возможностями и интересами.

В поздравительном заявлении посол США в Монголии Ричард Буанган сказал: «Поздравляем премьер-министра Занданшатара и выражаем благодарность Монголии за то, что она стала одним из основателей Совета мира».Эта историческая инициатива, реализуемая под руководством президента Трампа, наконец-то принесет мир в Газу.

Внимательные наблюдатели за ситуацией в Монголии могут посчитать, что Улан-Батор поторопился присоединиться к различным глобальным инициативам и организациям, в то время как другие государства все еще изучают деятельность недавно сформированного Совета мира. Стратегические партнеры Монголии, такие как Япония, Южная Корея, Польша и многие ее европейские партнеры, — не только вопреки международным действиям Трампа, но и в силу подлинных национальных интересов, — оценивают Устав и то, как международная организация планирует функционировать.

С точки зрения двусторонних отношений между США и Монголией, принятие Монголией членства является продолжением стратегического партнерства между США и Монголией, которое было установлено во время первого срока Трампа в 2019 году.

Заместитель главы дипломатической миссии посольства Монголии в США Баттушиг Занабазар заявил изданию The Diplomat: «Присоединение к этой инициативе на начальном этапе в качестве члена-учредителя предоставит Монголии стратегическое преимущество». Поскольку Совет представляет собой одну из ключевых инициатив администрации Трампа по содействию миру и стабильности, ранняя поддержка и участие Монголии послали бы ощутимый позитивный сигнал администрации США. Баттушиг подчеркнул, что «это ощутимо укрепит стратегическое партнерство Монголии с Соединенными Штатами в рамках концепции «третьего соседа» и сыграет ключевую роль в углублении политического доверия».

В более широком международном историческом контексте присутствие и вклад Монголии получили всемирное признание и продолжают расти с момента ее вступления в Организацию Объединенных Наций в 1961 году. Однако дипломаты той эпохи помнят, с какими трудностями столкнулась Монголия во время попыток Цэдэнбал Юмжаа добиться членства Монголии в ООН; эти попытки неоднократно получали отказ.

Таким образом, решение Монголии присоединиться к Совету мира несет в себе коллективную память о шагах, предпринятых страной в исторические поворотные моменты, связанные с окончанием Второй мировой войны и установлением нового международного порядка.

Сегодня мир переживает аналогичную тенденцию, и решение Монголии присоединиться к новообразованному органу может стать одним из тех исторических моментов, когда монгольские лидеры выбирают путь, который в конечном итоге защищает их независимость, суверенитет и механизмы, укрепляющие способность Монголии проводить независимую внешнюю политику.

Кроме того, в последние десятилетия членство Монголии в различных международных организациях расширилось, от статуса государства-наблюдателя до Шанхайской организации сотрудничества и временного членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По мнению администрации Занданшатара, вступление в Совет мира может расширить экономические связи с государствами-членами, к которым Монголия в данном случае стремилась, укрепляя двусторонние отношения с государствами Персидского залива, такими как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Саудовская Аравия. При рассмотрении вопроса о том, какую выгоду может получить Монголия от участия в Совете, не следует пренебрегать этими усилиями и стратегическими целями.

Тем не менее, несмотря на то, что Монголия надеется расширить экономические связи с Советом мира, политикам крайне важно вести международные дела Монголии в соответствии с другими международными обязательствами. Если предположить, что членство Монголии в Совете мира не будет противоречить ее обязательствам и соглашениям с Организацией Объединенных Наций, ООН по-прежнему будет оставаться важным каналом для дипломатических переговоров между странами. Решение Монголии присоединиться к Совету мира, хотя и кажется преждевременным, не является пересмотром внешнеполитической стратегии страны.

Однако любые дополнительные соглашения и механизмы сотрудничества необходимо будет обсуждать на законодательном уровне, и необходимо убедиться, что они соответствуют демократическим принципам Монголии и ее давней поддержке мира и безопасности в регионе и во всем мире.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

