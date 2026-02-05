экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Взамен были переданы 157 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в Россию возвращены трое жителей Курской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и прохождения реабилитации.

Как отметили в Минобороны, посредниками при обмене выступили ОАЭ и США. Стороны договорились провести обмен во время переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Консультации проходили 4 и 5 февраля, американская сторона назвала их продуктивными. Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января.

Обмен пленными ранее анонсировал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Он подчеркнул, что обмен в общей сложности 314 пленных станет первым из подобных за последние пять месяцев.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров анонсировал обмен пленными «в ближайшее время».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com