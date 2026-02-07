экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казгидромет: На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 8 февраля под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, сообщает Казгидромет.

Лишь на западе, востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед.

По республике прогнозируются усиление ветра с низовой метелью и туман.

