Казгидромет: На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 8 февраля под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, сообщает Казгидромет.

Лишь на западе, востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед.

По республике прогнозируются усиление ветра с низовой метелью и туман.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения