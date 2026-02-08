В Японии проходят выборы в Палату представителей

CentralAsia (KZ) - В Японии проходят парламентские выборы, на которых, как ожидается, консервативная коалиция премьер-министра Санаэ Такаичи одержит победу. Об этом сообщает Al Jazeera.
Внеочередные выборы в Палату представителей 8 февраля проходят на фоне стремления Такаичи получить новый мандат для реализации программы, включающей увеличение расходов на оборону и ужесточение иммиграционных мер.
На этих выборах будут разыграны все 465 мест. По данным японской телекомпании NHK World, в избирательном бюллетене представлено более 1200 кандидатов. В Японии зарегистрировано около 105 миллионов избирателей.
В число партий входят, среди прочих, Либерально-демократическая партия, новый центристский альянс реформ, Японская инновационная партия, Народная демократическая партия, Коммунистическая партия Японии и Консервативная партия Японии.
Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.
Избиратели выберут депутатов в 289 одномандатных округах, а в остальных округах результаты будут определены по пропорциональной системе голосования для партий. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего телекомпании опубликуют прогнозы на основе данных экзит-поллов.